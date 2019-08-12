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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk ŞAMİLOĞLU
12.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fildişi’ne kardeş eli

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Fildişi’ne kardeş eli

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bu Kurban Bayramı’nda da dünyanın dört bir yanında, yardıma muhtaç kişilere bağışlanan kurbanları teslim etti.

‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ kampanyasıyla toplanan bağışlar, Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak Doğudan Latin Amerika’ya geniş bir coğrafyada dağıtıldı. TDV’nin yardım elini uzattığı yerlerden biri de Fildişi Sahili oldu. Atlas Okyanusu kıyısı, zengin doğal kaynakları ve yabancı yatırımlarıyla bir zamanlar batı Afrika’nın örnek ülkesi olan Fildişi Sahili, bugün darbe ve içsavaşlardan yorgun. Süregelen siyasi istikrarsızlık ve şiddet olayları halkı olumsuz etkilemiş. Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin ekonomi başkenti Abidjan’da 6300’e yakın hisse sahibinin bağışladığı 900 büyükbaş hayvan, 10 ayrı bölgedeki yaklaşık 252 bin ihtiyaç sahibine dağıtıldı. Payitaht Abdülhamit dizisinin oyuncularından Tahsin Paşa’yı canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu da TDV gönüllüsü olarak çalışmalara katıldı.

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