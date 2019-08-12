Fildişi’ne kardeş eli
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bu Kurban Bayramı’nda da dünyanın dört bir yanında, yardıma muhtaç kişilere bağışlanan kurbanları teslim etti.
‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ kampanyasıyla toplanan bağışlar, Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak Doğudan Latin Amerika’ya geniş bir coğrafyada dağıtıldı. TDV’nin yardım elini uzattığı yerlerden biri de Fildişi Sahili oldu. Atlas Okyanusu kıyısı, zengin doğal kaynakları ve yabancı yatırımlarıyla bir zamanlar batı Afrika’nın örnek ülkesi olan Fildişi Sahili, bugün darbe ve içsavaşlardan yorgun. Süregelen siyasi istikrarsızlık ve şiddet olayları halkı olumsuz etkilemiş. Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin ekonomi başkenti Abidjan’da 6300’e yakın hisse sahibinin bağışladığı 900 büyükbaş hayvan, 10 ayrı bölgedeki yaklaşık 252 bin ihtiyaç sahibine dağıtıldı. Payitaht Abdülhamit dizisinin oyuncularından Tahsin Paşa’yı canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu da TDV gönüllüsü olarak çalışmalara katıldı.
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