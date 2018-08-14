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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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14.08.2018 - 22:43, Son Güncelleme:

'Fil gibi oldun' tazminatı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
'Fil gibi oldun' tazminatı

İşadamı Levent Kitapçı’nın kendisiyle “Fil gibi oldun, şişko” diyerek dalga geçtiğini, ekonomik ve fiziksel şiddet uyguladığını ileri süren Rus asıllı eşi Maria Kitapçı, boşanma davası açtı. Kocasının 31 yarış atı olduğunu öne süren Maria Kitapçı, 10 milyon lira tazminat ve 30 bin lira nafaka istedi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesinde yer alan iddialara göre Maria Kitapçı ile Levent Kitapçı 12 yıl önce evlendi. Evlendikten sonra Türkiye’ye taşınan Maria Kitapçı işini bırakmak zorunda kaldı.

Boşanma dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Sürekli eşinin kilolarıyla dalga geçen Levent Kitapçı ‘Fil gibi oldun, şişko’ diyerek onu aşağıladı. Eşine psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet uygulayan davalı koca, eşini köle olarak gördü. Yaşadığı şiddet yüzünden kaburgası çatladı, gözü morardı. Maria Kitapçı, boşanmak istediğini eşine iletti. Eşi de tüm mal varlığını babası ve kardeşinin üzerine geçirmeye başladı. Davalının değeri 3.5 milyon lirayı bulan 31 yarış atı vardır. Bu atların satılmaması için tedbir konulmasını istiyoruz. Kadınlık gururu incinen müvekkil ve çocuğu için aylık 30 bin lira nafaka ve 10 milyon lira tazminat istiyoruz.”

5 MİLYONLUK KARŞI DAVA
Levent Kitapçı cevap dilekçesinde eşinin iddialarının asılsız olduğunu, Maria Kitapçı’nın yalanlarını yakalayınca ayrılık kararı aldıklarını söyledi. Levent Kitapçı’nın avukatı dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “Davacı maddi menfaat elde etmek için bu davayı açmıştır. Davacı müvekkilin yanına 4 aylık hamile olarak gelmiş ve müvekkil de gebeliğin sonlandırılmasının imkansız olması nedeniyle evlenmeye razı olmuştur. 31 at müvekkilimin babasına ait atlardır. Karşı davamızın kabulüne ve 5 milyon lira manevi tazminatın ve çocuklarının velayetinin müvekkilime verilmesini talep ediyoruz”.

ATLARA TEDBİR
Ara kararını açıklayan İstanbul Aile Mahkemesi, anne ile çocuğuna aylık 7 bin 500 lira tedbir nafakası ödenmesine, Levent Kitapçı’ya ait olduğu iddia edilen 19 saf kan İngiliz yarış atı ile bazı taşınmazlarına da tedbir konulmasına karar verdi.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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