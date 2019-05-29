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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.05.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

Fıkra gibi soygun girişimi! 'Şansımı denedim'

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Karabük’te bir kişi elinde silahıyla güpegündüz markete girerek soygun yapmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansırken, kıskıvrak yakalanan soyguncu "Şansımı denedim" dedi.

Olay saat 16.50 sıralarında Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Fıkra gibi soygun girişimi Şansımı denedim

Karabük'te bir marketin şubesine gelen kar maskeli ve eli silahlı Hasbi Yücel isimli şahıs kasiyer kadına silah doğrultarak kasayı açtırmaya çalıştı. Bayan kasiyer silah karşısında ürkerek kasadan uzaklaşınca, soyguncu bu sefer başka bir kasiyerin yanına geçti. Kasadaki paraları hızlı bir şekilde alarak kaçmaya çalışan silahlı soyguncu dışarı çıktığı sırada çalışanların ve vatandaşların müdahalesi ile derdest edilerek yakalandı.

Fıkra gibi soygun girişimi Şansımı denedim

Soyguncunun ve bu anlara şahit olan bazı vatandaşların ise rahat davranışları güvenlik kameralarına da yansıdı. Saniye saniye tüm anların kaydedildiği güvenlik kamera görüntülerinde paraları alarak kaçmaya çalışırken, market çalışanının soyguncunun üzerine atladığı, vatandaşların yardımı ile de elindeki silahın alındığı görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soyguncuyu gözaltına aldı.

Fıkra gibi soygun girişimi Şansımı denedim

Ayrıca soyguncu Yücel’in yakalandıktan sonra neden yaptın sorusuna “Şansımı denedim” dediği öğrenildi.

Fıkra gibi soygun girişimi Şansımı denedim

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Burada gazetecilerin neden yaptınız yönünde soruya ise 'Sana ne' cevabı veren şahıs sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

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