Son dakika.. Fikirtepe'de 25 katlı binada yangın
Fikirtepe'de 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Duman yükselen binadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında elektrik kablolarında yangın çıktı. Binanın 3'üncü katına kadar sıçrayan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Duman yükselen binadaki yangın yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı.
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