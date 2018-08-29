O üniversiteli kurtarıldı! Günlerce işkence etmişler...

Libya’dan İstanbul’a tatile gelen makina mühendisi Yaseen Mohamed Nasır Al Harari, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine buluştuğu Tunuslu Rava adlı bir kadın tarafından tuzağa düşürülerek Suriyeli bir grup tarafından kaçırıldı. Esenyurt’ta bir binanın bodrum katına kapatılarak elleri, ayakları ve gözleri bağlandıktan sonra işkence edilen Harari’nin arkadaşlarından 100 bin Dolar isteyen Suriyeli gruptan 3 kişi operasyonla yakalanırken, Harari kurtarıl

Makina mühendisi olan Yaseen Mohamed Nasır Al Harari(22) kendisi gibi makine mühendisi olan arkadaşı Jamed Ab Abdurezag Altabouni(22), geçtiğimiz Cuma günü Libya’dan tatil için İstanbul’a gelerek Şişli’de bir otele yerleştiler. polis kayıtlarına göre Harari’yi Libya’daki bir arkadaşı arayarak, “İstanbul’da Rava adlı Tunuslu bir kadın var. Onunla buluş seninle ilgilenecek.” dedi. Harari, geçtiğimiz Pazar günü Tunuslu kadınla buluştu ve birlikte İstanbul’a geldiği arkadaşını arayarak, “Ben Rava ile buluştum, beni merak etme, akşam gelmem. Esenyurt diye bir yerde eve gidiyoruz.” dedi.

Ertesi gün Harari’nin İstanbul’a geldiği arkadaşı Altabouni’nin telefonu arandı. Arayan Suriye aksanlı Arapça konuşan bir kişi, “Harari elimizde, 100 bin Doları hazırla, yoksa kendisini bir daha canlı göremezsin” diyerek telefonu kapadı. Ne yapacağını şaşıran Altabouni tekrar arandığında, 100 bin Doları olmadığını, parayı denkleştirmeye çalıştığını söyleyerek polise gitti. Başvuru üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri çalışma başlattı.

Polis, Harari’yi kurtarmak için çalışma yürütürken, fidyeciler, Libya’daki arkadaşını da arayarak para istedi.





Altabouni, polise, Harari’nin Tunuslu kadınla buluştuğu gün aradığında Esenyurt’tan bahsettiğini söyledi. Polis, Esenyurt’ta Suriyelilerin yoğunlukta olduğu semtlere yoğunlaştı. Ekipler, Fatih Mahallesinde bir binanın bodrum katına şüpheli kişilerin girip çıktığını belirledi. Bodrum katın üst katındaki dernekte oturanlara bodrum katta kimlerin kaldığı soruldu. Dernektekiler, polise “Burada Suriyeliler kalıyor, kimin girip çıktığı belli değil, çok kalabalıklar.” dedi. Polis dernektekilerden aldığı yanıtın ardından bodrum kattaki dairenin kapısını çaldı. İçeriden bir kişi kapıyı araladığında, içeriden “İmdat” sesi duyuldu. Polis içeri girdi. Evdeki 3 kişi yere yatırılarak gözaltına alınırken, Banyoda elleri ve ayakları bağlı olarak tutulan Harari kurtarıldı.

Harari, Emniyetteki ifadesinde, “Tunuslu Rava adlı kadınla buluştum. Esenyurt’taki eve gittik. İçeri girdiğimiz sırada bir anda eve 6 kişi girdi. Suriye Arapçası ile konuşuyorlardı. Beni döverek ellerimi, ayaklarımı ve gözlerimi bağladılar” dedi.

Polise yapılan başvurunun üzerinden 5 saat geçmeden yakalanan Suriyeli Mustafa Ali,(24)Anas Azra,(24) ve Hussem Sear(22) Emniyetteki sorguları sürerken kurtarılan Harari’nin, Emniyete arkadaşıyla buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.





