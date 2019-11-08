Fidanı Siirt’e dikilecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan’da Kispest Gökkuşağı Anaokulu’nun açılışına katıldı, sınıfları gezerek çocuklarla sohbet etti.
Emine Erdoğan, 11 Kasım’da 11 milyon fidanın toprakla buluşacağı kampanyaya da destek verdi. Erdoğan, Twitter hesabından kampanyaya ilişkin paylaşımda bulunarak “Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya ve fidan dikmeye davet ediyorum” dedi. Kendi adına bir fidanı sahiplenerek aldığı katılım belgesinin görselini de paylaşan Erdoğan, fidanın dikileceği yer olarak ise memleketi Siirt’i seçti.
SIFIR ATIK ÖDÜLÜ
Bu arada Van’ın Erciş ilçesinde çevre bilincine dikkat çekmek için geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine gitmeyip, ilkokulun yarım kalan duvarını kum doldurdukları pet şişelerle ören öğretmenlere de Emine Erdoğan’ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında ödül verildi. 2’nci Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nde ‘Yılın Jüri Özel Ödülü’nü Emine Erdoğan’dan alan öğretmenler, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.
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