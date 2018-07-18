Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji belirtileri neler?
En çok orta yaşlı kadınlarda görülen fibromiyalji hastalığı, dayanılmaz dereceye varabilen kas ve eklem ağrılarını yanı sıra aşırı bitkinlik, derinleşen mutsuzluk ve yaşam kalitesinde bozulma gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Fibromiyaljinin görülme sıklığı 70 yaşından sonra azalıyor. Peki, Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji belirtileri neler?
Fibromiyalji (yeni Latince fibro- fibröz doku, Yunanca myo- kas, Yunanca algos- ağrı; FM veya FMS olarak da bilinir), özellikle sırt, boyun, omuzlar ve kalçalarda belirgin olmak üzere yaygın kas-eklem ağrısı, yorgunluk, sabah tutukluğu ile karakterize kronik (süreğen) bir kas iskelet sistemi hastalığıdır. Her yaşta ve her iki cinste görülebilmekle birlikte en sık 30-60 yaşlar arasında ve kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Fibromiyaljinin nedeni kesin olarak bilinmemekte. Stres, kaygı, depresyon, dinlendirmeyen uyku ve bazı romatizmal ve hormonal hastalıklarla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Aşırı egzersiz veya ağır sporlar yapmak, hareketsizlik, soğuk ve nemli havalar, psikolojik stresler ağrıları arttırır.
Şikayetleri:
• ağrı (yaygın)
• yorgunluk
• sabah tutukluğu
• yumuşak dukularda şişlik hissi
• baş ağrısı
• adet dönemi ağrısı
• duygusal değişiklik
Bulguları:
• vücutta yaygın ağrı ve hassasiyet
• eklem hareketlerinde belirgin kısıtlılık olmaz
• kas gücü tamdır
Tanısı için neler yapılmalıdır:
• hastalığa özgü laboratuvar testi yok.
• benzer şikâyeti yapabilecek diğer hastalıkların oladığından emin olunmalı.
• hekim muayenesi sonrası gerekli ise biyokimya ve kan tahlili, tiroid fonksiyon testleri istenebilir.
Tedavi için neler yapılmalıdır:
• hasta eğitimi ve bilgilendirilmesi çok önemli
• ilaç tedavisi uygulanabilir
• bunların haricinde fizik tedavi ve egzersiz uygulamaları yapılır.
Tedavi sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir:
• hastaların kendilerine ve sağlık durumlarına zaman ayırmaları,egzersiz tedavilerine devam etmeleri önerilir.
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