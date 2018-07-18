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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.07.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji belirtileri neler?

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Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji belirtileri neler?

En çok orta yaşlı kadınlarda görülen fibromiyalji hastalığı, dayanılmaz dereceye varabilen kas ve eklem ağrılarını yanı sıra aşırı bitkinlik, derinleşen mutsuzluk ve yaşam kalitesinde bozulma gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Fibromiyaljinin görülme sıklığı 70 yaşından sonra azalıyor. Peki, Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji belirtileri neler?

Fibromiyalji (yeni Latince fibro- fibröz doku, Yunanca myo- kas, Yunanca algos- ağrı; FM veya FMS olarak da bilinir), özellikle sırt, boyun, omuzlar ve kalçalarda belirgin olmak üzere yaygın kas-eklem ağrısı, yorgunluk, sabah tutukluğu ile karakterize kronik (süreğen) bir kas iskelet sistemi hastalığıdır. Her yaşta ve her iki cinste görülebilmekle birlikte en sık 30-60 yaşlar arasında ve kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Fibromiyaljinin nedeni kesin olarak bilinmemekte. Stres, kaygı, depresyon, dinlendirmeyen uyku ve bazı romatizmal ve hormonal hastalıklarla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Aşırı egzersiz veya ağır sporlar yapmak, hareketsizlik, soğuk ve nemli havalar, psikolojik stresler ağrıları arttırır.

Şikayetleri:

• ağrı (yaygın)
• yorgunluk
• sabah tutukluğu
• yumuşak dukularda şişlik hissi
• baş ağrısı
• adet dönemi ağrısı
• duygusal değişiklik

Bulguları:

• vücutta yaygın ağrı ve hassasiyet
• eklem hareketlerinde belirgin kısıtlılık olmaz
• kas gücü tamdır

Tanısı için neler yapılmalıdır:

• hastalığa özgü laboratuvar testi yok.
• benzer şikâyeti yapabilecek diğer hastalıkların oladığından emin olunmalı.
• hekim muayenesi sonrası gerekli ise biyokimya ve kan tahlili, tiroid fonksiyon testleri istenebilir.

Tedavi için neler yapılmalıdır:

• hasta eğitimi ve bilgilendirilmesi çok önemli
• ilaç tedavisi uygulanabilir
• bunların haricinde fizik tedavi ve egzersiz uygulamaları yapılır.

Tedavi sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir:

• hastaların kendilerine ve sağlık durumlarına zaman ayırmaları,egzersiz tedavilerine devam etmeleri önerilir.

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