Feyzioğlu'ndan, cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Cumhuriyet devriminin kilometre taşı, 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen üç devrim yasasının yıldönümünde Karşıyaka Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen Hukuk ve Demokrasi konulu konferansta konuşma yaptı.

Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, konuşmasını ayakta ve dinleyenlerin arasında dolaşarak yaptı. 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi ve öncesinde ortaya çıkan kumpas sürecinin hukukun aşındırılması ve devletin taşıyıcı kurumlarının zayıflatılması sonucunda yaşandığını ileri süren Feyzioğlu, "15 Temmuz ciddi bir darbe girişimidir. Ama o sürece gelinmesinin nedenleri vardır. İnsanları hedef alırsanız, fikirlerinizi yayamazsınız. Çünkü o insanların sevenleri de var. Bana hakaret ederseniz benim yol arkadaşlarım dinlemez. Yanlışımı sükunetle anlatırsanız ben dinlerim ve düzeltirim" dedi.

'CUMHURBAŞKANI HERKESİ KUCAKLAMALI'

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Metin Feyzioğlu, 2019 seçimlerinde CHP’den cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Cumhurbaşkanlığı makamı benim için çok yüce. Ben o makamdaki kişinin bir siyasi partiye mensup olmasını doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı herkesi kucaklamalı. Ben o makamı çok yukarda görüyorum. Talibim demek haddini bilmemektir ama görev verilirse kabul etmemek ise şımarıklıktır. Kapıda gözcü de oluruz, bu ülke için her mücadeleyi veririz."

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, hukuk tarihinde çok sayıda hatalı karar verildiğini iddia etti. Yüksek Adalet Divanı’nın Adnan Menderes’i ve Deniz Gezmiş’in idam kararı vermesinin yüz karası olduğunu savunan Feyzioğlu, bu yanlış kararların sayılarının arttırılabileceğini söyledi.

'ORTADOĞU ATEŞİ TÜRKİYE’YE SIÇRIYOR'

Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini öne süren Feyzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğu konum gereği Türkiye en karışık yerde. Bağımsız olarak hareket edemiyoruz. Bazı uluslararası dergilerin kapaklarında 3. Dünya Savaşı’nın Ortadoğu’daki bir kıvılcımla patlayacağı yazıyor. İran ve İsrail arasında savaş çıkabilir. Nükleer silahlar dünyada yayılıyor. Ortadoğu yanıyor ve ateşi Türkiye’ye sıçrıyor. İçerde kendi evinde kavgalıyken dışarıdaki yangını önleyemezsin. Çözüm ülkeyi daha demir yumrukla yönetmek değil daha demokratik yönetmektedir."

KİMYASAL HADIM AÇIKLAMASI

Son günlerde sıklıkla konuşulan kimyasal hadım cezasının uygulanması konusunda da görüşlerini paylaşan Feyzioğlu, "Ben geri dönüşü olmayan her cezaya karşıyım. Çünkü yargının yanlış karar verdiği anlaşıldığında bir insanı fiziksel olarak bir mahrumiyete bırakmış olacaksınız. İdama da kesinlikle karşıyım. Siyasetçiler cinsel istismar ve şiddet vakası ortaya çıktığında gündem boşsa ‘cezaları arttıralım’ diyor çünkü en kolayı bu. Erkek ve kız çocuklarının eşit olduğu bilincini daha küçükken verilmesi gerekir. Bu ülkede ‘Asansörde kadın ile erkek birlikte çıkarsa zina olur’ diyen bir adamın kafasını anlamak mümkün değil. Başka bir dünyada yaşıyorlar. Ceza sadece bir sonuçtur. Eğitim ile bunların önüne geçilir. Kimyasal hadımın geri dönüşü varsa olabilir aksi taktirde karşıyım" dedi.