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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Fetullah Gülen’in yeğenlerinin cezası belli oldu

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Fetullah Gülen’in yeğenlerinin cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ile Tavus Bin Keysan Gülen'e, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verildi.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, tutuklu bulundukları Sakarya Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanıklardan Şamil Gülen, örgütün mahrem yapılanması içinde "asker imamı" olduğu ve bu kapsamda Ankara'ya gelip gittiği yönündeki suçlamayı kabul etmedi. Gülen, Ankara'ya hastanede yatan babasını ziyaret için geldiğini öne sürdü.     

Genelkurmay Başkanlığıyla GSM hattı üzerinden yaptığı görüşmelere değinen Şamil Gülen, 10 yıldır çalıştığı telekomünikasyon firmasında, son 3 yıl askeri hatlardan sorumlu olduğunu, arıza meydana geldiğinde ilgili askerlerce arandığını ve arızanın giderilmesi için ekip gönderdiğini belirterek, askerlerle yaptığı görüşmelerin bu işle ilgili olduğunu iddia etti.     

Örgütün yayın organlarına abone olduğunu soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadede söylediğini aktaran Şamil Gülen, ByLock kullanmadığını öne sürdü, terör örgütü üyeliği suçlamasını da kabul etmedi.     

Tavus Bin Keysan Gülen ise adına kayıtlı telefonlarla bazı örgüt yöneticilerini aradığı yönündeki suçlamayı kabul etmedi. Gülen, söz konusu telefonları yatalak babası için aldığını, telefonların babası tarafından kullanıldığını iddia etti.     

Örgüte bağlı eğitim kurumlarında 2000-2008 arasında babasının ısrarıyla sigortalı olmak için çalıştığını savunan Tavus Bin Keysan Gülen, ABD ziyaretlerinin ise iş icabı olduğunu öne sürdü.     

Sanıkların avukatı, müvekkillerinin örgütün elebaşıyla akrabalıklarından dolayı suçlandıklarını öne sürüp tahliye ve beraat talebinde bulundu.     

Müzakere arasından sonra hükmü açıklayan Mahkeme Başkanı Şükrü Çağlar, sanıklar Şamil Güler ve Tavus Bin Keysan Gülen'i, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. 

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