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    Fetullah Gülen'in yeğenine 8 yıl 9 ay hapis cezası

    AA
    14.06.2018 - 18:33 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyinin oğlu Selman Gülen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 17 Ağustos 2016'da Ümraniye'de yakalanan Selman Gülen, tanınmamak için şapka takıp bıyık bırakmıştı. Gülen, kapatılan Samanyolu TV'de yönetmenlik yapıyordu.

    İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Selman Gülen ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Gülen, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

    Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Selman Gülen'in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

    Heyet, sanık Gülen'İn tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

    Davanın geçmişi

    İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aranan Selman Gülen, 17 Ağustos 2016'da Ümraniye'de yakalanmıştı. FETÖ'ye müzahir Yamanlar Kolejinden mezun olduğu tespit edilen Gülen gözaltına alınırken, Gülen'in evinin önünde park halinde bulunan lüks aracında yapılan aramada, 1 drone, 3 cep telefonu, 1 harddisk ve Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirilmişti. Selman Gülen 9 Eylül 2016'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Nisan 2017'de hazırlanan iddianamede, sanık Selman Gülen'den ele geçirilen örgütsel dokümanlara yer verilerek, Gülen'in kapatılan Samanyolu TV'de yönetmenlik yaptığı kaydedilmişti.

    İddianamede, şüpheli Selman Gülen hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti

     

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