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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Fetullah Gülen; pek yakında vatansız!

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Fetullah Gülen; pek yakında vatansız!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Hürriyet Ankara Bürosu’nun konuğu oldu. Soylu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türk vatandaşlığından çıkarılma işleminde gelinen son nokta hakkında bilgi verdi.

BAKAN Soylu FETÖ ile mücadele konusunda şunları söyledi:

“FETÖ konusunda bizim için en büyük tehdit Türkiye içinde değil dışarıdadır. ABD ve Avrupa, İsrail, FETÖ’yü koruma pozisyonlarını devam ettirmekteler. İnterpol hâlâ FETÖ’nün Kırmızı Bülten’le aranmasına müsaade etmemektedir. İlk günden itibaren engelledi. Kırmızı Bülten çıkarılması için İnterpol’e 464 şahıs (FETÖ’cü) bildirdik, 464 şahsı da reddetti. Gerekçeleri ise FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini, askeri terör darbesi olarak görmüyor, askeri darbe olarak görüyor.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI İMZAYA KALDI

(Fetullah Gülen’in Türk vatandaşlığından çıkarılması) Vatandaşlıktan çıkarılması için 229 kişilik liste vardı. Bu kişilerden 18’i ya teslim oldu ya yakalandı ya da tutuklandı. Kalan 211 kişinin (Gülen dahil) işlemi tamamlanıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacak. İmzalandıktan sonra vatandaşlıktan çıkarılma işlemi tamamlanmış olacak.

Vatandaşlıktan çıkartsak da iadesini isteyip yargılayabiliyoruz. Bunun önünde engel yok. Böyle bir teröristin Türkiye vatandaşı olmasından haz etmediğimiz, milletimiz istemediği için vatandaşlıktan çıkarılıyor.”

İçişleri Bakanı Soylu Hürriyet’e açıkladı: İşte DEAŞ’lı o bombacı
İçişleri Bakanı Soylu Hürriyet’e açıkladı: İşte DEAŞ’lı o bombacı
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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