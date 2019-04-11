"FETÖ’yü kurumlarımızdan tam olarak temizleyemedik"

TOPYEKÛN MÜCADELE YÜRÜTTÜK

“Özel Harekât Başkanlığı hizmet binaları 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçaklar tarafından bombalanarak tahrip edilmiş, bir kısmı yıkılmıştır. Havacılık biriminde 7 arkadaşımız, nizamiye önünde de 44 arkadaşımız şehit olmuştu. Şimdi bizim 51 şehidimiz de burada. Kalbimizi dağlayan hainlere karşı topyekûn bir mücadele yürüttük. Yüreği yanık babaların, anaların, eşlerin, evlatların, kardeşlerin, arkadaşların ahlarını yerde bırakmadık. Darbecilerin başına bir yumruk gibi inen milletimiz ve polislerimizle birlikte daha sonraki günlerde de bu hainleri bünyemizden tümüyle temizlemek için gece gündüz çalıştık.

CEZAEVİNDE 30 BİN 559 FETÖ’CÜ

Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226’sı hükümlü, 10 bin 233’ü tutuklu olmak üzere 30 bin 559 FETÖ’cü bulunuyor. Tutuklu ve hükümlülerden 4 bin 446’sı da maalesef Emniyet Teşkilatımız içinden çıkan hainlerdir. FETÖ’nün en başından beri en çok örgütlendiği, en çok önem verdiği yerlerin emniyet, ordu, yargı ve Milli Eğitim olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar emniyet teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır. Ordu içinden ihraç edilenlerin sayısı 15 binin, yargı içinde ihraç edilenlerin sayısı 4 binin üzerindedir. Diğer kurumlarımızda da hukuk devleti ilkesinden asla sapmadan benzer temizlikler yapıldı, yapılıyor. Açık konuşmak gerekirse, FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan hâlâ tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Bazıları zaman zaman geliyor, ağlıyorlar. Kusura bakmayın. Bu iş için hukuk içerisinde yargımız gereğini yapıyor. Ama şunu ilke olarak söylüyorum, acırsak, acınacak hale geliriz.

DURMAK, DİNLENMEK HARAMDIR

Kendilerini gizleme becerileri, inkar stratejileri ve hücre sistemi faaliyet yöntemleri sebebiyle bunları tespit etmek gerçekten güçtür. Yurtdışına kaçan ağababalarının tersine buradakiler bukalemun gibi her ortama ayak uydurarak ayakta durmaya çalışıyorlar. Buna rağmen biz titiz çalışmayla kimseyi mağdur etmeden tek bir haini cezası bırakmama azmiyle mücadele sürdürüyoruz. Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız. Devletimizi ve milletimizi bu melanetten tamamen kurtarana kadar bize durmak, dinlenmek haramdır.

KATİLLERE KARŞI KORUMAK İÇİN

İnsanlarımız evlerinde, sokakta, işyerlerinde canlarını ve mallarını ne kadar güvende hissederse siyasi, ekonomik ve askeri tuzaklara karşı mücadelemizi o denli güçlü bir şekilde sürdürebiliriz. Cumhurbaşkanı olarak daima yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Bu ülkenin her karış toprağını teröristlere, haydutlara, hırsızlara, katillere, uyuşturucu tüccarlarına, dolandırıcılara, ahlaksızlara, kural tanımazlara karşı korumak için gece gündüz yürüttüğünüz mücadelede sizlere başarılar diliyorum.”

OPERASYON SİNYALİ: ANLAYACAKLARI DİLDEN YENİ MESAJ VERECEĞİZ

“DEVLETİMİZE ve onu ayakta tutan güvenlik, adalet, ekonomi gibi değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkmak zorundayız. Biz işte bunun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Son dönemde ezanımıza, bayrağımıza, sınırlarımıza, ekonomimize yapılan saldırıların amacı, istiklalimiz ve istikbalimiz üzerine bina ettiğimiz işte bu temelleri sarsmak ve mümkünse yıkmaktır. Milletimizi birbirine düşürmek isteyenler çıkarmadık fitne, çevirmedik oyun bırakmadılar. İşi darbe girişimine kadar vardırmalarına rağmen sonuç alamadılar. Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla bizi dize getireceklerini sananlara, attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Buna rağmen hâlâ aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz.

Bu arada ülkemizi farklı cephelerden de sıkıştırmanın gayreti içinde olduklarını biliyoruz. Türkiye’yi başka ülkelerle karıştıranlar bu ülkenin ve milletin farklı olduğunu öyle veya böyle anlayacaklar. Şehadeti göze alan bir milleti durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Yeter ki biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi korumayı bilelim. Onun için bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Mesele bu. Bugüne kadar tüm fitneleri bertaraf ederek, tüm saldırıları göğüsleyerek uhuvvetimizi koruduk. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edecek ve hedeflerimize adım adım yaklaşacağız.

‘ESKİ POLİSLER’ KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tören alanına gelişinde atlı polisler eşlik etti. Özel harekât polislerini selamlayan Erdoğan, tören alanı girişinde geçmişten bugüne Türk polisinin kullandığı üniformalarla kendisini karşılayan polislerle fotoğraf çektirdi. Erdoğan 15 Temmuz gazisi Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’la da sohbet etti.