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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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09.10.2018 - 13:37, Son Güncelleme:

FETÖ'ye yeğen şoku!

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FETÖ'ye yeğen şoku!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak adlandırılan evlerine yönelik operasyonda yakalanan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Gülen ve avukatı katıldı.  Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, önceki celse istenilen bazı belgelerin geldiğini belirterek, bu evrakları okudu.  Önceki ifadelerini tekrarlayarak, suçlamaları kabul etmeyen sanık Gülen, ByLock kullanımına ilişkin "ByLock programını telefonuma, çevirilerle alakalı olarak Adnan Öztürk yükledi. Adnan Öztürk dışında kimseyle yazışmadım, görüşmedim ve kimseyi de eklemedim." ifadesini kullandı. Mahkeme Başkanı Çolak, sanığa, "Tercüme için bağlantı kurdum diyorsun ama içeriklerde hiç tercüme yollamamışsın" dedi. Başkan'ın sorusuna Gülen, "Yurt dışında olduğum için hatırlamıyorum." yanıtını verdi.  Sanık Gülen'in beyanlarının ardından Cumhuriyet Savcısı Cemalettin Şimşek, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. 

"Örgüt tarafından özel eğitildi" 

Savcı Şimşek, Gülen'in Bylock kullandığını, örgütle iltisaklı şirkette sigortalı gösterildiğini ve örgüt elebaşının talimatı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığını belirterek, soruşturma ve kovuşturma sırasında elde edilen tüm delilerin sanığın FETÖ üyeliğini gösterdiğini söyledi. Sanığın FETÖ elebaşının akrabası olduğunu belirten Şimşek, örgütün yurt dışı yapılanmasından sorumlu Adnan Öztürk ile bağlantısının bulunduğunu vurguladı. Şimşek, Selman Gülen'in bu nedenlerden dolayı örgütün yurt dışı yapılanmasında yer alan kişilerden biri olabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: 

"Sanık Selman Gülen'in telefonunda tespit edilen Bylock'un, 'Selman812' kullanıcı adıyla 24 Ekim 2015'te yüklendiği ve 19 Şubat 2016'ya kadar 137 kez bağlantı sağlandığı tespit edilmiştir. Programa 18 kişiyi eklediği belirlenen sanığın, ByLock'u oldukça yoğun şekilde kullandığı anlaşılmıştır. Örgüt elebaşı Gülen ile akrabalık bağı olmasının yanı sıra firari Adnan Öztürk'le de bağlantısı tespit edilen sanığın örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüt içinde aktif rol aldığı belirlenmiştir." 

Sanık Gülen'in, FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan evlerine yönelik operasyonda yakalandığına işaret eden Şimşek, Selman Gülen'in örgüt tarafından özel eğitildiğini ve bu kapsamda örgütün şirketlerinde çalıştırıldığını söyledi.  Selman Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediğini bildiren Savcı, sanık Gülen'in 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Esasa ilişkin mütalaanın ardından söz hakkı verilen sanık Gülen ve avukatı savunma için süre talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı Çolak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 

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