FETÖ'ye icra şoku! Kalesi gibiydi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFETÖ'ye icra şoku! Kalesi gibiydi...
GeriDünya FETÖ'ye icra şoku! Kalesi gibiydi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
22.11.2018 - 17:00, Son Güncelleme:

FETÖ'ye icra şoku! Kalesi gibiydi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'ye icra şoku! Kalesi gibiydi...

Türkiye'de darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Belçika'daki çatı kuruluşunun merkez binasının icradan satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Belçika'da Aktif Dernekler Federasyonu (FEDACTIO) adı altında örgütlenen FETÖ'nün, başkent Brüksel'deki 8 katlı yönetim merkezinin mahkeme kararıyla icradan satışı, "nvn.be" adlı sitesinden paylaşıldı. Bir süredir aktif kullanılmayan bina, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Schaerbeek semtinde bulunuyor. Çevredeki Türklerin tepkisinden çekinen FETÖ'cülerin Belçika faaliyetlerini örgütledikleri binaya, uzun zamandır arka kapıdan girip çıktığı biliniyor.

İnternet sitesindeki ilanda, binanın satışına ilişkin açık artırmanın 20 Aralık Perşembe günü saat 13.30'da bölgedeki noter binasında yapılacağı belirtildi. Örgütün Belçika'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından büyük oranda destek kaybederek küçülmeye gittiği, bazı okullarına Türk öğrenci bulamaması nedeniyle farklı gruplara yöneldiği biliniyor.

FEDACTIO'YA 60 KADAR DERNEK ÜYE

Federasyonun internet sitesindeki bilgilere göre, eski başkanı, darbe girişimi sonrası kapatılan 'Kimse Yok Mu Derneği'nin Genel Başkanı İsmail Cingöz olan FEDACTIO'ya, yan şubeleriyle beraber 60 kadar dernek üye durumda. Bunlar arasında Belçika Türk İş Adamları Derneği (BETİAD), örgüte finansman sağlanmasında önemli bir işlev yürütüyor. Aktif Girişimciler Birliği, Küçük Girişimciler Birliği, Hainaut Girişimler Derneği, Mercury İş Adamları Derneği ve Limburg Aktif Girişimciler Birliği derneklerinin birleşimiyle kurulan BETİAD, Brüksel, Anvers, Hainaut, Lige, Gent, Limburg kentlerinde örgütsel faaliyetler yürütüyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.11.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İsrail'den skandal karar!

Mattis: Sınırdaki askerlerin elinde silah yok

Barzani'den referandum sonrası ilk kez Bağdat'a ziyaret

İngiltere ve BAE arasında öğrenci krizi