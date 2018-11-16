FETÖ'ye esnaf şoku! Cevaplar ceplerinden çıktı
İZMİR Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri FETÖ Terör Örgütü’nün esnaf yapılanmasına yönelik bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt mensuplarının yakalanmaları halinde polis tarafından yapılacak sorgu esnasında vermeleri gereken cevaplar ile ilgili olarak hazırlanmış döküman ve kasalarda yüklü miktarda ele geçirildiği bildirildi.
İzmir’de FETÖ’nün esnaf yapılanmasının Buca bölgesinde faaliyetlerine devam ettiğinin yapılan teknik takipler sonucu anlaşılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yakalama ve arama kararı alındı. Sabah saatlerinde İzmir merkez ile Torbalı ve Dikili ilçelerinde yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden bir kısmının FETÖ üyesi olmaktan aranır durumda olduğu ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan Bylock kullandıkları öğrenildi. Yapılan aramalarda ikametlerde bulunan kasalar içerisinde yüklü miktarda para ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca örgüt mensuplarının yakalanmaları halinde polis tarafından yapılacak sorgu sorgu esnasında vermeleri gereken cevaplar ile ilgili olarak hazırlanmış döküman ele geçirildiği bildirildi. Operasyonla ilgili tahkikat çok yönlü olarak TEM şubesinde devam ediyor.
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