FETÖ'ye büyük darbe
İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 15 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 16 zanlı hakkında yakalama kararı verildi. İzmir, Ankara, Antalya, İstanbul ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bir üsteğmen ve 3 astsubay ile 11 şüpheli gözaltına alındı.
Bazı zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtildi.
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