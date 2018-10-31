FETÖ’nün yeni yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Mersin’deki yeni yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY’nin Mersin’deki yeni yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılanma içerisinde oldukları tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 20 şüpheliden 5’i tutuklandı. Diğer 15 şüpheli ise ‘etkin pişmanlık hükümlerinden’ faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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