FETÖ'nün yeni sızma girişimi ortaya çıktı!

15 Temmuz sonrası Harp Akademileri yerine kurulan Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) FETÖ sızması tespit edildi. MSÜ teşkilat şube müdürü albay Kadir Atakan'ın, yaklaşık 10 ay önce örgüt abileriyle ankesörlü hat üzerinden irtibat kurduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada İstanbul'da 470, İstanbul dışında toplam 3 bin 421 ankesör hattı incelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen bilirkişi raporlarında, MSÜ Teşkilat Şube Müdürü Albay Kadir Atakan'a ait cep telefonunun da ankesörlü hattan arandığı belirlendi. 11 Mayıs'ta gözaltına alınan Atakan tutuklandı. Atakan'ın telefonu, örgütsel gizlilik içinde 2 sabit hattan toplam 6 kez arandı. Atakan'da ByLock veya Bank Asya hesabı bulunmuyordu, herhangi bir FETÖ kuruluşunda irtibatı yoktu. Örgütün kriptolarından olduğu iddia edilen Atakan, suçlamaları kabul etmedi. Erzurum'da itirafçı olan İbrahim Altınsoy, Kadir Atakan'ın adını verdi ve fotoğrafından teşhis etti. Altınsoy, "Üç arkadaş Edirne'de örgütün talimatı ile bekâr evi tuttuk. Maaşın yüzde 10'unu himmet veriyorduk" dedi. (SABAH)