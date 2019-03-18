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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
18.03.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

FETÖ'nün Yargıtay ‘grup sorumlusu’na 12 yıl 9 ay hapis

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FETÖ'nün Yargıtay ‘grup sorumlusu’na 12 yıl 9 ay hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ'nün Yargıtaydaki "grup sorumlusu" olduğu belirlenen eski üye Dursun Murat Cevher'i örgüt üyeliğinden 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yargıtaydaki "grup sorumlusu" olduğu belirlenen eski üye Dursun Murat Cevher, örgüt üyeliğinden 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.     

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi Dursun Murat Cevher ve avukatı katıldı.     

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık Cevher, silahlı terör örgütüne üye olduğu suçlamasını ve bununla bağlantılı tüm suçlamaları reddetti.     

Gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullanmadığını, ele geçirilen dijital materyallerde örgütle ilgili delil bulunamadığını savunan Cevher, örgütün sohbetlerine katıldığı iddiasını da kabul etmedi. Sanık Cevher, herhangi bir sosyal buluşmanın örgüt toplantısı olarak nitelendirilmesinin hukuk ve vicdanla bağdaşmayacağını ileri sürdü.     

Aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyen Cevher, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.     

KARAR

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.     

Kararda, sanık Dursun Murat Cevher'in üzerine atılı "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 6 ay hapis cezası verildiği belirtildi.     

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 12 yıl 9 aya çıkarıldı.     

Duruşmalarda suçlamaya ilişkin pişmanlığın gözlemlenmemesi nedeniyle sanık hakkında verilen cezada TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanmadı.     

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.     

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.     

SUÇLAMALAR     

Dursun Murat Cevher hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaada sanığın, hakim-savcı eğitim merkezinden itibaren örgüt içinde yer aldığı, Adalet Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra örgütün talimatıyla 2011'de Yargıtay üyesi seçildiği belirtildi.     

ByLock'u etkin kullandığı tespit edilen sanığın yazışmalarına da yer verilen mütalaada, Yargıtay üyesi seçildikten sonra örgütsel faaliyetlerini sürdüren sanığın, Yargıtay içinde örgütsel hareket tarzı belirlenmesi, seçim ve görevlendirmelerde örgüt talimatlarının koordinasyonunun sağlanması, örgüt adına yapılan işlerin gizlilik içinde sürdürülmesi, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırılması, örgütün takibindeki dosyalarla ilgili bilgilerin paylaşılması konularında aktif rol aldığına yönelik ByLock görüşme içeriklerine ulaşıldığı bildirildi.     

Böylelikle sanığın, Yargıtay içinde örgütsel taktik belirlenmesinde önemli rol oyladığı aktarılan mütalaada, Cevher'in, Yargıtayın "hukuk daireleri sorumlusu" eski üye Ali Akın'ın bir altında bulunan ve talimatları diğer üyelere ulaştırması için ilettiği "grup sorumluları"ndan olduğu ifade edildi.     

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