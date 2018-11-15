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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.11.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri sorumlusu hakim karşısında

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FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri sorumlusu hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yargıtay ceza dairelerinin sorumluluğunu yaptığı, Yargıtay seçimlerinde örgütsel taktikleri belirleyip uyguladığı ve örgütte yönetici konumunda olduğu belirtilen eski Yargıtay Üyesi Salih Sönmez'in tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi. 

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, eski Yargıtay Üyesi Sönmez yeniden hakim karşısına çıktı. Sönmez, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ve yakınları ise salonda yer aldı. Duruşmada sanık hakkında ifade veren eski HSYK üyesi Mustafa Kemal Özçelik tanık olarak dinlendi. 

Özçelik, Yargıtay üyeliğine seçildikten sonra tanıdığını belirttiği sanığın sohbet toplantısına katılma, himmet verme gibi örgütsel faaliyetlerine tanık olmadığını söyledi. 

"CEMAATİN ADAYI OLDUĞUNU NAZMİ DERE SÖYLEDİ" 

Sanığın örgütün yöneticisi konumunda olduğuna ilişkin somut bilgisinin bulunmadığını ifade eden Özçelik, HSYK üyeliğine seçildiği dönemde Sönmez'in de yedek üye olarak seçildiğini anlattı. 

Özçelik, örgütün sözde HSYK imamı olduğu belirtilen Nazmi Dere'nin, Salih Sönmez'in örgüt tarafından HSYK üyeliğine aday gösterildiğini söylediğini aktardı. Salih Sönmez ve avukatı, tanığın ifadelerinin soyut beyanlara dayandığını ileri sürerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamı ve gelecek celse bazı tanıkların dinlenmesine karar verdi. 

Duruşma, 6 Şubat 2019'a bırakıldı. 

"CEZA DAİRELERİNİN GENEL SORUMLUSU" 

Hakkındaki iddianamede Sönmez'in örgüt elebaşının talimatıyla Yargıtay ve HSYK yedek üyeliğine seçildiği, basında "Yargıtay imamı" haberlerinin çıkması üzerine Yargıtay ceza dairelerinin genel sorumlusu Muharrem Karayol'un görevden alınarak yerine sanığın getirildiği belirtilmişti. 

İddianamede, Sönmez'in örgütün ceza daireleri sorumlusu olarak asıl "Yargıtay imamı" olduğu ifade edilen İlyas Şahin'in altında görev yaptığı, üstlerinden aldığı talimatları kendisine bağlı birimlere ilettiği ayrıca Yargıtay seçimlerinde kimlere oy verileceği, hangi seçimlerin kilitleneceği gibi örgütsel taktikleri belirleyip uyguladığı, himmetlerin tasarrufu ve eğitim biriminde söz sahibi olduğu, bağımsız şekilde tasarrufta bulunma yetkisi taşıdığı, özel görevi haiz örgüt yöneticisi olduğu kaydedilmişti. 

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