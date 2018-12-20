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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
20.12.2018 - 08:18, Son Güncelleme:

FETÖ'nün yargı imamı 'jet'te çıktı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
FETÖ'nün yargı imamı 'jet'te çıktı

Bora Jet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı’nın da şüphelileri arasında yer aldığı FETÖ soruşturmasında dikkat çekici bir ismin de yer aldığı belirlendi. Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'yargı imamı' olarak gündeme gelen Osman Karakuş, soruşturmanın 4 şüphelisinden biri.  Öte yandan soruşturma kapsamında Bora Jet'n eski mali işler sorumlusu Zahide Üner (45) hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı konulduğu ortaya çıktı. Soruşturmada yer alan bir diğer isim ise firari avukat Halil İbrahim Koca. 

AMERİKA’da yaşayan Dr. Yalçın Ayaslı, sahibi olduğu Bora Jet’i (Bora Jet Havacılık Taşımacılık Uçak Bakım Onarım AŞ) iki yıl önce SBK Holding’e sattı. Satıştan kısa süre sonra şirketin faaliyetleri durduruldu. Hava yolunu alan şirket, dolandırıldıkları iddiası ile savcılığa başvurdu. Yürütülen soruşturma sonrası Ayaslı ve Üner hakkında, 253 milyon TL zarara yol açtıkları gerekçesiyle, “Nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla 3 yıldan 10 yıla hapis istemi ile İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Anılan davanın yanı sıra “FETÖ üyeliği” suçlaması ile ayrı bir soruşturma dosyası açıldı. 

KRİTİK İSİM DE DOSYADA

Anılan soruşturmada, şüpheli olarak yer alan isimler arasında, Ayaslı ve Üner’in dışında, “FETÖ’nün yargı imamı” olarak adı gündeme gelen Osman Karakuş ve firari avukat Halil İbrahim Koca’nın yer aldığı anlaşıldı. Av. Koca’nın ismi, Tarkim Havacılık soruşturması ile de gündeme gelmişti. Av. Koca ve Tarkim’in firari sahibi Ömer Faruk Bayındır’ın Bora Jet’te bir dönem düşük oranda hissesi bulunuyordu. 

AYASLI İLE KOCA'YI 'İMAM' TANIŞTIRDI 

Edinilen bilgiye göre, Av. Koca’yı, Ayaslı ile  FETÖ'nün yargı imamı Osman Karakuş tanıştırdı. Aynı zamanda İstanbul Barosuna üye avukat da olan Eemniyet eski mensubu Karakuş, FETÖ’nün kritik isimlerinden biri olarak biliniyor. Karakuş, 90'lı yıllarda FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına öncülük eden isim olarak biliniyor. Firari Karakuş, Sabah Gazetesi'nin 3yıl önceki haberine göre Kırgızistan'da görüntülenmişti. Çağlayan'daki İstanbul Adliye binasına çok yakınındaki bir hukuk bürosu olan Karakuş, bir süre Emniyet Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü.

YURT DIŞI YASAĞI KONULDU

Öte yandan soruşturma dosyası kapsamında savcılık, Zahide Üner için yurt dışı çıkış yasağı talep etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği ise Üner hakkında adli kontrol kararı aldı. Bu kararla, yurt dışına çıkışı yasaklanan Üner karara itiraz etti, ancak sonuç değişmedi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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