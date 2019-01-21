FETÖ'nün ‘üniversite yapılanması’na operasyon
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 zanlı gözaltına alındı.
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "üniversite yapılanmasına" ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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