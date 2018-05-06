FETÖ'nün Tuzla Piyade Okulu sorumlusu yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Tuzla Piyade Okuluna yönelik 2 dalga operasyon gerçekleştirdi. İki dalgada 154 örgüt üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinin verdikleri bilgiler, yapılan teknik ve fiziki takipte, örgütün piyade okulundan sorumlu ismi 'Bayram' kod adlı Erkan C'ye ulaşıldı.

FETÖ/PDY'nin 2012 yılına kadar 'Fahri' kod adlı örgüt üyesini görevlendirdiği, bu yıldan 15 Temmuz darbe girişimine kadar da Erkan C'nin okul sorumlusu olduğu anlaşıldı. Okula örgütün 'müdür' olarak görevlendirdiği sorumlu kişilerin altında 5 başmüdür yardımcısı, bu kişilerin altında da 3 ile 7 müdür yardımcısının bulunduğu saptandı.

Müdür yardımcılarına, TSK'da göreve başlayacak bekar örgüt üyelerini evlendirmekle görevli 'İzdivaç imamı', 'Bilgi enformasyon sorumlusu', 'Bilgi işlem mesulü' ve 'Bilgin' adı verilen görevler verildiği tespit edildi. Okul içersindeki tüm bilgilerin kurulan ağla 'Bilgin' konumundaki müdür yardımcısında toplandığı anlaşıldı. Bilgin'de toplanan bilgilerin de örgütün üst yönetimine aktarıldığı belirlendi.

Piyade okulundaki yapılanmayla ilgili çalışmada, örgütün, kendilerinden olmayan öğrencileri sahte belge ve sahte ihbarlarla okuldan uzaklaştırdıkları da saptandı. Bu öğrencilere kurulan kumpas bilgilerinin de okul içindeki örgüt üyesi subay ve astsubay adaylarından temin edildiği belirlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz Cuma günü İstanbul merkezli 21 ilde düzenlediği 3. dalga operasyonda, aralarında muvazzaf TSK mensuplarının da bulunduğu 28 örgüt üyesinin yakalanması için adreslere girilmiş, 10 örgüt üyesi yakalanmıştı. Yakalananlar arasında örgütün Tuzla Piyade Okulu Sorumlusu Erkan C'nin de bulunduğu ortaya çıktı. Yakalanan örgüt üyelerinin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.