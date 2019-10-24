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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN - Tolga TAHÇI / DHA
24.10.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın kızı adliyede

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FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın kızı adliyede

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin en üst düzey isimlerinin yer aldığı, Ergenekon, 17-25 Aralık gibi operasyonların yapılması kararının alındığı 'Başyüceler Şurası'nın başkanı Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 16 FETÖ/PDY şüphelisi, adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah İzmir merkezli 4 ilde yaptığı eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında bulunan ve terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen Zehra Bozkurt'un babasının, FETÖ/PDY'nin yaptığı Ergenekon, 17- 25 Aralık gibi birçok kritik operasyonların kararının alındığı, örgütün en üst düzey 6 kişisinin bulunduğu 'Başyüceler Şurası'nın başkanı ve Türkiye imamı olduğu belirlendi.

Mustafa Özcan'ın, ayrıca kayyum atanan Kaynak Holding'in yönetici ve ortaklarından olduğu  saptandı. Özcan hakkında, Ankara 4'üncü Ağır Ceza ve İstanbul 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' gibi suçlardan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

Zehra Bozkurt'un da aralarında olduğu 16 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün saat 13.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDYnin sözde Türkiye imamının kızı yakalandı
FETÖ/PDY'nin sözde Türkiye imamının kızı yakalandı


FETÖnün Türkiye imamı Mustafa Özcanın kızı adliyede

FETÖnün Türkiye imamı Mustafa Özcanın kızı adliyede

 

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