Son dakika.. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında çoğunluğu muvazzaf asker 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 38'i aktif görevde olan 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
KAYSERİ'DE 11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, sabit olan kontörlü telefonlardan ’mahrem imamlar’ tarafından ardışık olarak aranan askeri personellere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şahıs adliyeye sevk edildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütünün TSK subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlar üzerinden ’mahrem imamlar’ tarafından FETÖ faaliyetleri kapsamında 98 askeri personelin ardışık olarak arandığı tespit edildi. Ardışık arama kaydı tespit edilen 1’i yarbay, 2’si binbaşı, 5’i yüzbaşı, 31’i üsteğmen, 50’si teğmen, 6’sı astsubay, 4’ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere 98 askeri personel hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bu şahıslardan 62’si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı belirlenirken, hakkında işlem yapılmayan 32’i muvazzaf toplam 36 şüpheliden 24’ü hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Bu şahıslar hakkında Kayseri merkezli, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda H.Ö., Ö.Ü., O.O., H.A., Ü.Ö., A.K., F.T., M.C.G., E.A., Ö.C., B.N., S.K., E.B. ve N.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, A.O., O.V., A.E., M.A., M.Ü., Ş.K., H.B., E.Ç. ve A.İ.E. adlı firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Gözaltına alınan şahıslardan 11'i, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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