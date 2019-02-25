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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.02.2019 - 23:43, Son Güncelleme:

FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 188 muvazzaf askerden 166'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve nöbetçi hakimliğe sevk edilen aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve teğmen rütbesinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 188 şüphelinin hakimlik işlemleri sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, muvazzaf asker olan 166 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 5 şüpheliyi itirafçı olduğu, 9 şüpheliyi hakkında kovuşturma bulunduğu, 8 şüpheliyi delil durumunu dikkate alarak adli kontrol ile serbest bıraktı.

Böylece soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu için serbest bırakılan şüpheli sayısı 47'ye yükselmiş oldu.

Hakkında gözaltı kararı verilen ancak görev yeri ve ikamet adreslerinde bulunmayan 58 muvazzaf asker ise firari olarak aranıyor.

Başsavcılık, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullanan FETÖ şüphelisi askerlere yönelik soruşturma kapsamında, 22 Şubat'ta, aralarında 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen ve 8 teğmenin bulunduğu 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı vermiş, yapılan operasyonlarda şüphelilerden 237'si yakalanmıştı.

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