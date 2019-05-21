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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.05.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 15 tutuklama

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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 15 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 sivil şüpheliden 15'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ mensuplarını TSK yapılanmasına sızdırdığı, kod adı ve askeri okul sınav sorularını verdiği gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 48 sivil şüpheliden 31'i yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa getirilen şüphelilerden 19'u tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 12 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt ile mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sivil 15 şüphelinin tutuklanmasına, hakimlik ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan 17 sivil şüpheli ise firari olarak aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, itirafçı askerlerden alınan ifade ve teşhis işlemleri sonucunda askerlerden sorumlu örgütsel tabirle "öğretmen" olarak faaliyet gösteren şüphelilere ulaşılmıştı.

Bu kapsamda, geçen hafta örgüt mensuplarını TSK yapılanmasına sızdırdığı, kod adı ile askeri okul sınav sorularını verdiği ve örgütsel olarak “hususici, öğretmen, doktor, serdoktor, bölge talebe mesulü” gibi adlarla isimlendirilen 48 sivil hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. 

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