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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.04.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

FETÖ'nün 'Sultan Baba' davasında ceza yağdı

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FETÖ'nün 'Sultan Baba' davasında ceza yağdı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuksuz yargılanan 24 sanıktan 16'sına 2 yıl birer ay ile 8 yıl dokuzar ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun içinde oldukları iddia edilen, aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı, sanık ve avukatları, daha önceki celsede esasa ilişkin savunma yaptıklarını anımsatarak, karar öncesi cumhuriyet savcısından mütalaaya ilişkin bir talebinin olup olmadığını sordu.

Cumhuriyet Savcısı, 3 Aralık 2018'de açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca mütalaada, tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarının işlendiğine dair cezalandırmaya yeterli delil bulunmadığı için beraat kararı verilmesi istendi.

Son sözleri sorulan sanıklar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Remzi İşeri, Mustafa Çoban ve Hüseyin Kutlu'ya 6 yıl üçer ay, Osman Yavuz'a 8 yıl 9 ay ve Ramazan Targil'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Uzun süredir duruşmalara katılmadığı ve kaçma şüphesi bulunduğu için Targil hakkında yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırıldı.

Heyet, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan Arif Muhammet Özer ve Adem Sönmez'i 4 yıl ikişer ay, Mustafa Çinko'yu 3 yıl 1 ay 15 gün, Tevfik Fikret Develi, Ali Acemli, Nail Karakoyun, Durbey Şükrü Yılgın, Eşref Kazan, Osman Toygun, Murat Mutlu ve Emrah Kurt'u 2 yıl birer ay hapse mahkum etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Erol Öztürk, Fikret Mazlum, Ahmet Bilgin, Serdar Nuri Buyruk, Osman Özdemir, Niyazi Kocatürk, Sedat Şen'in, "delil yetersizliğinden” beraatine karar verirken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Lokman Polat hakkında da TCK'nın 221/4 maddesinin birinci fıkrası gereğince ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. 

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