MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'nün sözde "Marmara bölge imamı"na hapis cezası
GeriGündem FETÖ'nün sözde "Marmara bölge imamı"na hapis cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
20.06.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

FETÖ'nün sözde "Marmara bölge imamı"na hapis cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'nün sözde "Marmara bölge imamı"na hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Marmara bölge imamı" Etem Taş "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Etem Taş ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu. Sanık avukatı da müvekkilinin suç teşkil edecek eylemde bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Gerçekleştirdiği müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Etem Taş'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eyleminin terör suçu olması nedeniyle cezayı 13 yıl 6 aya çıkaran mahkeme heyeti, sanığın eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezayı, 11 yıl 3 aya indirdi. 

Sanık hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası verilmişse de sanığın sağlık durumu ve yaşını dikkate alan mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri altında olmasını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütünün yapılanması içindeki bölge temsilciliği, büyükşehir ve il yapılanması, yüksek istişare ve "tayin heyeti" ile "yüceler şurası" arasındaki hiyerarşik ilişkiye değinilmişti.

Üsküdar'da 30 Nisan 2018'de yakalanan Etem Taş'ın telefonunda örgütün yönetici tabir edilen kadrosu tarafından kullanılan gizli haberleşme ağı "Falcon" bulunduğu belirtilen iddianamede, ByLock kullanıcısı da olduğu tespit edilen sanığın, ayrıca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca da arandığı kaydedilmişti.

Sanığın sırasıyla sözde "İstanbul Anadolu Yakası Büyükşehir İmamı", "Gaziantep Diyarbakır Bölge Temsilcisi", 2016 yılının başlarından itibaren "Marmara İmamı", şu an "Washington DC abisi" olan Sadık Kesmeci'den bu görevi devralarak "Marmara İmamı" olduğuna yer verilen iddianamede, sanığın bu görevini yakın zamana kadar sürdürdüğü anlatılmıştı.

İddianamede, ByLock kullanıcısı sanığın, "Yüceler Şurası Mollalar Grubu"nda "Marmara Bölge Sorumlusu" olduğunun tespit edildiğine vurgu yapılarak, sanığın ayrıca Bank Asya'da kaydının da bulunduğu anlatılarak, elde edilen deliller ışığında sanık Taş'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Adana'da inanılmaz kaza! Tam o an
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Korkutan uyarı: Yüksek kesimlere doğru çıkın…
Şoke eden görüntü! Sosyal medyada paylaşılınca ortaya çıktı