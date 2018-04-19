Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>FETÖ en son onu görevlendirmişti! Böyle yakalandı...

    FETÖ en son onu görevlendirmişti! Böyle yakalandı...

    Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
    19.04.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:

    Karaman'da  FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevlendirdiği il imamı olduğu öne sürülen M.Y.Ö., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. M.Y.Ö.'nün sahte kimlik taşıdığı öğrenildi.

    Karaman Emniyet Müdürlüğü Terör ile Mücadele Şubesi ekipleri 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Karaman'a son imam olarak görevlendirildiğini belirledikleri M.Y.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Gelen istihbaratları değerlendiren ekipler M.Y.Ö.'nün sahte kimlik kullandığını tespit edip takibe başladı. M.Y.Ö., dün öğle saatlerinde yanındaki Y.Ç., ile bir evden çıkıp otomobile bineceği sırada yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgüte ait olan bütün gizli mesajlaşma uygulamalarını kullandığı öğrenildi. İfadeleri tamamlanan M.YÖ., ile Y.Ç., adliyeye sevk edildi.

    FETÖ en son onu görevlendirmişti Böyle yakalandı...

    Etiketler: FETÖ , il imamı , operasyon , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri