‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ lafına 250 bin TL’lik dava

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında, Erdoğan’ın kişilik haklarını ihlal eden ve saldırı kastıyla ağır hakaretler içeren ifadeler kullandığını belirtti. Erdoğan’ın onur ve saygınlığına yönelik ifadeler sarf edildiği kaydedilen dilekçede, Kılıçdaroğlu’ndan, ‘kişilik haklarına saldırıda bulunduğu’ gerekçesiyle 250 bin lira manevi tazminat talep edildi. Aydın, Twitter’da da özetle şunları kaydetti: “FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak, hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek klasik bir FETÖ taktiğidir ve ancak örgütün amaçlarına hizmet etmektedir.”

BOZDAĞ’DAN SERT TEPKİ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Kılıçdaroğlu’na sert tepki göstererek özetle şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı’na karşı çok büyük bir saygısızlık, çok büyük bir terbiyesizliktir. Bir ana muhalefet partisi liderinin FETÖ ile en kararlı mücadeleyi yapan bir Cumhurbaşkanı’na karşı bu yaklaşımı büyük bir densizliktir. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı’na değil Türk milletine, devlete hakarettir. FETÖ, Türkiye’de darbeyi kime karşı yaptı; Cumhurbaşkanı’na, hükümetimize karşı yaptı. FETÖ şu anda kime düşmanlık yapıyor? Kılıçdaroğlu’na mı yapıyor? Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye karşı yapıyor. FETÖ ile ilgili siyasi ayak tartışması konusunda Cumhurbaşkanı’na dönüp böyle bir şey demek tam izan, vicdan sahibi, insaf sahibi, hakkaniyetli birinin söyleyebileceği bir iş değildir.”