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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.03.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

FETÖ'nün okul muhasebecisine hapis cezası

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FETÖ'nün okul muhasebecisine hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgüte ait özel okulun muhasebecisi, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fehmi Kırkgeçit ile avukatı katıldı.

Sanık Kırkgeçit, İslahiye ilçesinde kapatılan Gülpenbe okulunda memur olarak görev yaptığını belirterek "Okul idaresinin vermiş olduğu görevleri yapardım. Yasaya aykırı hiçbir eylemim yoktur." savunmasını yaptı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın FETÖ/PDY'nin İslahiye ilçesi eğitim yapılanmasının üst şirketi konumundaki kurumun işletmecisi olduğunu ayrıca bu şirkete bağlı Gülpembe Okulu'nun muhasebeciliğini yaptığını ayrıca örgütün ilçedeki tüm para trafiğinin sanık üzerinden gerçekleştirildiğini ve hain darbe girişimi sonra bilgisayarlardaki bilgileri silmek istediğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kırkgeçit'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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