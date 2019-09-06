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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.09.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemi

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FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemi

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında,Moldova'nın sınır dışı ederek Türkiye'ye teslim ettiği, tutuklu yargılanan Sedat Hasan Karacaoğlu hakkında görüşünü sunan savcı, 22,5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, ''silahlı terör örgütü yöneticiliği'' ve "uluslararası casusluk yapmak'' suçlarından tutuklu yargılanan sanık Sedat Hasan Karacaoğlu hakkında görüşünü sunan savcı, 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Sedat Hasan Karacaoğlu ve avukatı hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Sedat Hasan Karacaoğlu, Tekirdağ'da kendisine ait cep telefonuna polis memurları tarafından şifresinin istenerek el konulduğunu, tehditle belge imzalamasının istendiğini öne sürdü.

Yıllardır yurtdışında çalıştığı için birçok internet sitesine giriş yaptığını ifade eden sanık Karacaoğlu, hangi sitelere girmenin suç olduğunu bilmediğini, sosyal yazışma ağındaki kendisine gönderilen yazışmalarının çoğunun okul çalışanlarıyla ilgili olduğunu iddia etti.

Sanık Karacaoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmasıyla ilgili ise oğlunun bu ülkede okuduğunu ve Pensilvanya'da eski bir öğrencisinin olduğunu ve onun yanına uğradığını ileri sürdü. Diğer suçlamaları da kabul etmeyen sanık Karacaoğlu tahliyesini talep etti.

Savcılık mütalaası

Duruşmada cumhuriyet savcısı davaya ilişkin mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, FETÖ silahlı terör örgütünün ana yapısını "eğitim sektörü" oluşturduğunu belirtilerek, bu konuda detaylı bilgileri anlattı.

Mütalaada, sanık Sedat Hasan Karacaoğlu’nun FETÖ silahlı terör örgütünün yurt dışında görünürde eğitim-öğretim alanlarında faaliyette bulunan Orizont Eğitim Kurumlarının Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde yönetici konumunda örgütsel faaliyet yürüttüğü anlatıldı. Sanığın bu faaliyeti sırasında Moldova Devletince illegal 'Uluslararası Casusluk' ve 'terör örgütü yöneticiliğinden' dolayı sınır dışı edilerek Türk güvenlik güçlerine teslim edildiği aktarılan mütalaada, daha sonra sanığın gözaltına alınarak tutuklandığı kaydedildi.

Sanığın dosya kapsamında elde edilen delillere göre ve örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunduğuna dair kesin ve inandırıcı delillere ulaşıldığı belirtilen mütalaada, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapma’' suçunu işlediğinin anlaşıldığı vurgulandı. Mütalaada sanık Karacaoğlu'nun, bu suçtan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilerek, tutukluluk halinin devamı istendi.

''Uluslararası Casusluk'' suçundan hakkında dava açıldığı belirtilen sanığın, casusluk yaptığına ilişkin dosya kapsamına yansıyan somut bir delilin tarafsız tanık anlatımının bulunmadığı vurgulandı. Bu yöndeki iddianın soyut iddia kapsamında kaldığı, bu nedenle bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Cumhuriyet savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından sanık ve avukatı savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunmaları yapmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

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