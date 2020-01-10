FETÖ'nün ‘Melek annesi'ne 12 yıl hapis

Ankara 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2’si tutuklu, 5’i firari 20 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasında karar çıktı.

Mahkeme, Koza İpek Holding eski yöneticisi olan FETÖ/PDY ana davasının firari sanıklarından Akın İpek’in kardeşi Koza İpek Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Tekin İpek’e terör örgütü üyeliği suçundan 11 yıl 3 ay, 22 ayrı vergi kanununa muhalefet suçundan 53 yıl 104 ay 201 gün, Sermaye Piyasa Kanunu’na muhalefet suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası verdi.

İpek kardeşlerin tutuksuz yargılanan anneleri Melek İpek’e ise terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay, Sermaye Piyasa Kanunu’na muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 12 yıl 8 ay 104 bin 100 lira adli para cezası verildi. Melek İpek’in adli kontrol hükümlerinin devamına hükmedildi.

DURUŞMADA TUTUKLANDI

Tutuklu sanık Şaban Yörüklü ile tutuksuz sanıklardan Harun Ekinci’ye terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, aynı suçtun Hasan Burak Sertcan’a 6 yıl 3 ay, Ali Serdar Hasırcıoğlu’na ise terör örgütü üyeliği ve 6 ayrı vergi kanununa muhalefet suçlarından 27 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ali Serdar Hasırcıoğlu mahkemede tutuklanarak cezaevine götürüldü.

AKIN İPEK’İN DOSYASI AYRILDI

Şaban Aksüyek, 6 sahte faturadan 18 yıl 7 ay 22 gün, Orhan Selçuk Hasırcıoğlu ise 4 faturadan 15 yıl 8 ay ceza aldı. Mahkeme, davanın firari sanıkları Akın İpek, Pelin ve Osman Zenginer, Ayhan Yurttaş ve Nevin İpek’in dosyalarını ise ayırdı.