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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.07.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

FETÖ'nün mahrem sorumlusuna İzmir'de operasyon

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FETÖ'nün mahrem sorumlusuna İzmir'de operasyon

İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar kentte sözde örgütün eğitim yapılanması içerisinde yer alan ve altındaki öğretmenlere sık sık talimatlar verdiği tespit edilen mahrem sorumlu operasyonla yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatının ile harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi öncesine kadar kentte FETÖ'nün eğitim yapılanması içerisinde yer alan, örgüt içerisine kandırarak sokmak istediği kişilere öğretmenlik yapan sözde mahrem sorumlu E.A.'nın yakalanması için operasyon yaptı.

Düzenlenen baskında E.A. gözaltına alınırken, şüphelinin iki ayrı Bylock hattının bulunduğu tespit edildi. E.A.'nın, KHK ile kapatılan kurumlardan Aktif-Sen ve İzmir Eğitimciler Derneği üyesi olduğu, yine terör örgütüne finansman desteğinin sağlandığı Bank Asya'ya terörist başının talimatı ile para yatırdığı da öne sürüldü.

Bylock yazışmalarının çözümü yapıldığında ise sözde mahrem sorumlunun, altındaki öğretmenlere sık sık talimatlar verdiği belirtildi. Şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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