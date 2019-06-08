FETÖ'nün "mahrem imamı" tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, askeri personelin "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, askeri personelin "mahrem imamı" olduğu ileri sürülen meslekten ihraç edilmiş öğretmen Murat Sarı'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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