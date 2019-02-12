FETÖ’nün mahrem hücresine baskın
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden yapılanma çalışması yürüten hücrelerine baskın yapıldı. Operasyonda halen aktif görevde olan bir öğretmen ile bir hazine uzmanı gözaltına alınırken, 2 şüphelinin örgütün TSK’daki mahrem imamları olduğu öğrenildi.
FETÖ’nün darbe girişiminin ardından tekrar toparlama çalışmaları yapıldığı ve örgüt adına faaliyetler yürütüldüğü istihbaratı üzerine operasyon yapıldı. Ankara Emniyet Terörle Mücadele ekiplerince yapılan operasyonda çoğu mahrem imam olan 10 kişi gözaltına alındı. Söz konusu örgüt üyelerinin öğrenci ve esnaflarla yeniden toplantılara başladıkları, himmet adı altında örgüte para topladıkları belirlendi.
TSK İMAMLARI GÖZALTINDA
TEM polisinin yaptığı ikinci operasyonda ise örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki “mahrem yapılanması” deşifre edildi. Örgütün TSK’dan sorumlu mahrem imamları olduğu belirlenen ve halen aktif görevde olan bir öğretmen ile Hazine Uzmanlığı görevi yürüten bir kişi gözaltına alındı. TEM’de sorguları devam eden şüphelilerin, deşifre olmadan aktif görevlerini sürdürdükleri belirlendi.
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