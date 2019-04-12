FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada yeni gelişme
Tokat'ta, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Tokat, Ankara ve Tekirdağ'da, kapatılan askeri okullardan çıkarılan 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlılar yaşadıkları illerde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tokat'a getirilen 7 kişi sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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