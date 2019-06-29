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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.06.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma

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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma

 Bursa merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 24 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmalarında, bazı kişilerin, Bursa'daki büfe telefonlarından "mahrem imamlar" tarafından ardışık ve periyodik arandıklarının belirlenmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalanan 24 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden, biri muvazzaf, biri ihraç edilmiş 2 üsteğmen, 5'i muvazzaf, 2'si ihraç edilmiş 7 astsubay ile bir eski binbaşı doktor ve 2 eski askeri öğrenci olmak üzere 12'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 7 kişinin de aralarında olduğu 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 2 zanlının yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 18 Haziran'da, 26 şüpheli hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerin koordinesinde operasyon başlatılmıştı. Bursa'nın yanı sıra Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14'ü muvazzaf 24 zanlı gözaltına alınmıştı.

 

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