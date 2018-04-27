FETÖ'nün kilit ismini Türkiye'ye iade ettiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün FETÖ/PDY'nin yurtdışı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi ve Aksaray 1. Sulh Ceza Mahkemelerinin hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak"tan yakalama kararı çıkardığı Mustafa Ceylan'ın Gürcistan Batum'da ikamet ettiği ve bu bölgede örgütün yurtdışı yapılanmasında görev aldığı belirlendi.

Yapılan uluslar arası çalışmalar ve işbirliği ile Mustafa Ceylan 2017 Nisan ayında Azerbaycan'da yakalandı. Ceylan, Azerbaycan'da tutuklanarak cezaevine konuldu.

İnterpol Şube Müdürlüğü kanalıyla yürütülen çalışmalar sonucunda iadesi kabul edilen Mustafa Ceylan, bugün Azerbaycan İnterpol görevlileri tarafından Atatürk Havalimanına getirildi. Ceylan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havalimanında teslim alındı. SEGBİS'le Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Mustafa Ceylan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Mustafa Ceylan

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