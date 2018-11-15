FETÖ’nün kilit isimleri rezidansta külçe altınlarla yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin gaybubet evi sorumlusu Kürşat kod adlı R.Ş’yi Bayrampaşa’da rezidans dairesinde yakaladı. Lüks bir yaşam süren R.Ş’nin yakalandığı dairedeki banyo küvetinin altında 2 kilo külçe altın, yüklü miktarda döviz, çok sayıda telefon, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait dokümanlar ele geçti.
Örgütün kripto yapılanmasına yönelik 6 aydır süren çalışmada, 11 adresin basıldığı 6 kilit örgüt üyesinin de gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonda, örgütün 'Fatih ili' yapılanması esnaf sorumlusu Ş.A, örgüt üyelerinin haberleşmesinde kullanılan yabancı kişiler üzerine düzenlenmiş hatlar ve sahte kimliklerle gözaltına alındı. Ş.A’nın örgütün 'Fatih ili' olarak kodladığı bölgedeki esnafı koordine ettiği belirlendi.
YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI
İki kilit ismin dışında örgütün himmet sorumlusu da operasyon kapsamında yakalandı. Örgütün 'Fatih ili' yapılanması içerinde bölge hadimi olarak faaliyet gösteren ve örgütün en önemli finans kaynaklarından olan himmet olarak bilinen maddi kaynağı toplamaktan sorumlu Y.G. de kaçarken yakalandı.
Y.G ‘nin üzerinden de örgüte ait yüklü miktarda para çıktı. Örgütün Bakırköy eyalet imamı olduğu belirlenen Erkan kod adlı İ.S’nin de gaybubet evinde yakalananlar arasında olduğu bildirildi.
Operasyonda, 'Bakırköy il' yapılanmasında üniversite ve muhacir mesulü Gökhan kod isimli G.T. ve izdivaç sorumlusu eşi N.T. ile N.T.’nin firari kardeşi B.E’nin de yakalananlar arasında olduğu bildirildi.
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