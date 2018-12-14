FETÖ'nün kasası 'Habbab Hoca'nın cezası belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'nün kasası 'Habbab Hoca'nın cezası belli oldu
GeriGündem FETÖ'nün kasası 'Habbab Hoca'nın cezası belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hümeyra PARDELİ/DHA
14.12.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

FETÖ'nün kasası 'Habbab Hoca'nın cezası belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'nün kasası 'Habbab Hoca'nın cezası belli oldu

FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in kağıt mendilini gönderdiği, örgütün 'Erzurum kasası' olarak bilinen 'Habbab Hoca' lakaplı Ünal Üneş, yargılandığı Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yaklaşık 1,5 yıl aranan, Yunanistan'a kaçarken sahte kimlik ve pasaport ile yakalanan Ünal Üneş'e ayrıca 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Erzurum'da FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava kapsamında yaklaşık 1,5 yıl aranan Ünal Üneş, 4 Kasım 2017'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Üneş'in üzerinde yüklü miktarda döviz ve sahte pasaport ile kimlik çıktı. Erzurum'a getirilen Ünal Üneş, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Üneş, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullanmadığını ileri süren Ünal Üneş, "Örgütün il yapılanması ve tepe yönetimi ile ilgili bilgim yok. Bu yapılanmalar içerisinde bulunmadım. Hakkımda yakalama emri olduğunu duyduğum için üzerimde başkası adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve pasaport bulunuyordu. Bana bunları Ankara'da 'Barış' isimli bir kişi getirmişti. Bu kişiyi ben bulmadım, kendisi beni buldu. Kimin gönderdiğini bilmiyorum. Bunlar için herhangi bir para vermedim. Yaklaşık 1,5 yıldır hakkımda yakalama emri bulunuyor. Ben çeşitli yerlerde, kendi imkanlarımla saklandım. Kimse bana yardım etmedi. Daha önce yapmış olduğum ticaretten dolayı birikmiş param vardı. Bu para ile bugüne kadar geçimimi sağladım. Zaten yakalandığımda da üzerimde yüklü miktarda döviz bulundu. Bunlar benim kendi paramdır. Kimse bana maddi destekte bulunmamıştır" diye konuştu.

17,5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada karar açıklandı. Tutuklu sanık Ünal Üneş, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Üneş ayrıca 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Toplam 17,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ünal Üneş'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi. Hazırlanan gerekçeli kararda, Üneş'in örgütsel faaliyetler kapsamında Burundi ve Nepal ülkelerine gittiği, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan örgüt lideri Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğine yer veridi. Kararda, Ünal Üneş'in eşi Sevilay Üneş gözaltına alındığı sırada arama yapıldığı, beyaz renkli, üzerinde 'Muhterem Habbab Hocama verilecek, Gön: Erdal Şenetiler (ABD hediyesi)' ibareleri bulunan zarf içerisinde Fethullah Gülen tarafından gönderilen 1 kağıt mendilin ele geçirildiğine vurgu yapıldı.

Tanık ifadelerine de yer verilen gerekçeli kararda, 13 yıl hapis cezası alan Erzurum Barosu eski Başkanı Mehmet Güzel'in beyanları da yer aldı. Mehmet Güzel, "Ünal Üneş, Fethullah Gülen ve yakın aile efradının özel işlerini takip ederdi. Bu kişilerin yaşlı ve uzak olmasından kaynaklı özel işlerini halleder, sıkıntılarını çözümler, hukuki problemlerini de bana getirirdi. Habbap Hoca ismi ile anılırdı" dedi.

Başka bir FETÖ sanığı, itirafçı Osman Dolar ise "Bu şahıs emekli öğretmendi. Çok eskiden beri Erzurum'da olduğu için geniş bir çevresi vardı. Bu şahsın bölge abileri olan İhsan İnal ve Ali Osman Şaylı ile sürekli görüştüğünü, alt kadroyla ilişkisi olmadığını biliyorum. Bu şahıs 2014 yılı içerisinde Erzurum'u terk etti. Bu şahsın 2010 yılında 2012 yılına kadar Erzurum'da bulunduğu sırada katalog evlilikten sorumlu kişiydi" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hava operasyonuyla ilgili çarpıcı ayrıntılar

‘Kadının o saatte ne işi var’ savunması tarih oldu

Bodrum cinayetinde inanılmaz detaylar ortaya çıktı

CHP’li Salıcı’dan ittifak yorumu: İçime sinmeyen yerler var