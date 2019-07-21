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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.07.2019 - 23:36, Son Güncelleme:

FETÖ'nün kara para trafiğinin başındaki isim...

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FETÖ'nün kara para trafiğinin başındaki isim...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarilerinden İzzet Akyar, FETÖ'nün kara para trafiğinin başındaki isimlerden biri olarak biliniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Akyar, FETÖ'nün kara para trafiği nedeniyle zaman zaman ABD yargısıyla da karşı karşıya kaldı.

FETÖ'nün en önemli holdingi olan Kaynak Holding'de yönetim kurulu başkan yardımcılığı da yapan Akyar, NT Kitap Kırtasiye, Feta Tekstil, Sürat Bilişim Teknolojileri, Sürat ve Nüans Turizm'de de aynı görevde bulundu.

Aynı zamanda Aker eşarplarının da sahibi olan Akyar, Bank Asya'da da denetleme kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

 

AMERİKAN BANKASI FETÖ'YÜ GEREKÇE GÖSTEREREK HESABINI KAPATTI

Eylül 2018'de, ABD merkezli TD Bank'ın, Akyar'ın banka hesaplarını 2017'de kapattığı ortaya çıktı.

FETÖnün kara para trafiğinin başındaki isim...

Banka, kapatma kararına Akyar'ın FETÖ bağlantısını ve hesabın ileride bankanın adı için risk oluşturacağını gerekçe gösterdi.

Ayrıca banka, kapatma kararını, ABD Adalet Bakanlığının 2013'te başlattığı Dargeçit Operasyonu (Operation Choke Point) kapsamında aldığını belirtti. Söz konusu operasyon kapsamında bankalar, kara para aklama ve yolsuzluk gibi suçlara karışma riski gördüğü hesapları kapatabiliyor.

Bunun üzerine Akyar, avukatları aracılığıyla, kendisine Türk ve FETÖ mensubu olduğu için ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla 16 Ocak 2018'de New York Güney Bölge Mahkemesinde bankaya dava açtı, ancak mahkeme Eylül 2018'de Akyar'a karşı herhangi bir ayrımcılık yapılmadığına hükmederek davayı düşürdü.

 

FBI İDDİASI

Mahkeme belgelerine göre Akyar'a 29 Mart 2017'de TD Bank tarafından gönderilen bildiride, hesabın 28 Nisan 2017'de kapatılacağı belirtildi. Akyar'ın avukatları hesabın kapatılması için herhangi bir gerekçe gösterilmediğini iddia ediyordu.
Ancak o dönem basında çıkan haberlerde, FBI'ın FETÖ'nün kara para trafiğinin peşine düştüğü ve bu kapsamda da Akyar, Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu ile Salih Dinçer'in hesaplarının dondurulduğu ileri sürüldü.

 

DARBE GİRİŞİMİNİN TEMELLERİ KAYNAK HOLDİNG'DE ATILMIŞ

FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla, Akyar'ın yönetim kurulunda olduğu Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında Ekim 2017'de hazırlanan fezlekede, 15 Temmuz hain darbe girişiminin temellerinin bu holding vasıtasıyla atıldığı belirtilmişti.

Fezlekede, FETÖ'nün diğer şirket ve holdingleri ile yardım kuruluşlarından sürekli para transferlerinin yurt dışına aktarılarak, ülke genelinde yürütülen soruşturmalarda el konulabilecek gelirlerin kaçırıldığı anlatılmıştı.

Türkiye aleyhine uluslararası alanda algı yaratabilmek ve karşı lobi oluşturabilmek için yurt dışında özellikle ABD seçimlerinde adaylara yardımlar yapıldığı bilgisine yer verilen fezlekede, yüklü miktardaki para transferleriyle örgüte finans sağlandığı, bu işin de Kaynak Holding ve bağlı şirketlerle yapıldığı kaydedilmişti.

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