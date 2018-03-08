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    FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon

    Toygun ATİLLA / İSTANBUL
    08.03.2018 - 21:09 | Son Güncelleme:

    FETÖ’nün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 121 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ’nün Beylikdüzü, Esenyurt, Yakuplu, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Küçükçekmece ve Avcılar’da örgütün kadınlar yapılanmasında görev aldığı iddia edilen kadınları belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla dün gece 29 ilde operasyona başlandı. 121 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu kişiler arasında, terör örgütü FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Fatmanur Gülen, örgütün Beylikdüzü kadın imamı olduğu iddia edilen Fidan Yılmaz ve FETÖ’nün firari imamı Adil Öksüz’ün baldızı Belkıs Nur Tetik de vardı. Operasyonlarda 33 kişi yakalandı. Adil Öksüz’ün baldızı Belkıs Nur Tetik Sakarya’da bir başka soruşturma kapsamında elektronik kelepçeli olarak adli kontrol altında bulunduğundan gözaltına alınmadı.

    Etiketler: gazetehaberleri , fetö , istanbul , gündem
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