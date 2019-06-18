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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.06.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

FETÖ’nün kadın yapılanma sorumlusu Fidan Yılmaz’a 8 yıl 9 ay hapis

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FETÖ’nün kadın yapılanma sorumlusu Fidan Yılmaz’a 8 yıl 9 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul'daki "kadın yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanık Fidan Yılmaz'a, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fidan Yılmaz ve avukatı katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Yılmaz, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, ''Örgüt yöneticisi olsam kaçardım. Örgüt mensupları kendilerini kurtarmak için benim üzerime suçu attılar. Çalıştığım okulda (kapatılan Fatih Koleji) tanınan biriyim. Yaşımdan kaynaklı olarak bana saygı duyarlardı. Çocuklarımdan uzağım, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatının son beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Yılmaz hakkında ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan dava açıldığını ancak elde edilen deliller doğrultusunda sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçunu işlediğini belirten heyet, sanığa bu suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün İstanbul'daki kadın yapılanmasına ilişkin 2018 yılında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Fidan Yılmaz'ın, ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

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