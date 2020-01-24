FETÖ’nün ‘kadim abi’si tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Fetullah Gülen ile birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadro içerisinde yer alan, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunan, Fetullah Gülen’in yakın arkadaşlarından olup, örgüt içinde ‘kadim abi-irşatçı’ gibi sıfatlarla tanınan, silahlı terör örgütünün ilk kurumsallaşma hareketlerinden Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı’nın kurucuları arasında yer alan, bu süreç öncesinde ise örgütün bizzat kasası konumunda olan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözen ve örgüt içi il -bölge- ülke imamlarının dahi üzerinde sözde manevi bir konumda bulunan şüpheli Yusuf Bekmezci, alınan savunmasında suçlamaları kabul etmemiş ve dosya kapsamındaki delillere göre TCK’nın 314/1 maddesi anlamında ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştır.”