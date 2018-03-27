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    FETÃ–â€™nÃ¼n â€˜izdivaÃ§â€™ yapÄ±lanmasÄ±na operasyonÂ

    MERSÄ°N (AA)
    27.03.2018 - 10:48 | Son GÃ¼ncelleme:

    Mersin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde 10 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY) "izdivaÃ§" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Mersin merkezli 10 ilde yapÄ±lan operasyonda 17 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Mersin Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± ByLock yazÄ±ÅŸmalarÄ± Ã¼zerinde detaylÄ± incelemeler yapÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

    YazÄ±ÅŸmalarda, Ã¶rgÃ¼t iÃ§i evlendirme konusunda bulgular tespit edilmesi Ã¼zerine 18 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

    Mersin baÅŸta olmak Ã¼zere Adana, Kayseri, Manisa, BingÃ¶l, Gaziantep, Konya, DiyarbakÄ±r, Samsun ve ÅžanlÄ±urfa'da dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda ÅŸÃ¼phelilerden 17'si yakalandÄ±.Â Â Â Â Â 

    Firari bir kiÅŸiyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â Â Â Â Â 

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    Etiketler: operasyon , gÃ¼ndem
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