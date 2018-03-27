FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY) "izdivaÃ§" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Mersin merkezli 10 ilde yapÄ±lan operasyonda 17 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Mersin Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± ByLock yazÄ±ÅŸmalarÄ± Ã¼zerinde detaylÄ± incelemeler yapÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â
YazÄ±ÅŸmalarda, Ã¶rgÃ¼t iÃ§i evlendirme konusunda bulgular tespit edilmesi Ã¼zerine 18 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â
Mersin baÅŸta olmak Ã¼zere Adana, Kayseri, Manisa, BingÃ¶l, Gaziantep, Konya, DiyarbakÄ±r, Samsun ve ÅžanlÄ±urfa'da dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda ÅŸÃ¼phelilerden 17'si yakalandÄ±.Â Â Â Â Â
Firari bir kiÅŸiyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â Â Â Â Â
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