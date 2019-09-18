FETÖ’nün izdivaç sorumlularına dava
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün izdivaç sorumlusu olduğu iddia edilen 6’sı örgüt ablası, 5’i örgüt abisi, 11 şüpheli hakkında dava açıldı.
Şüphelilerin 7.5 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede ileride yaşanacak örgütten kopma ya da ayrılma durumlarının önüne geçilmesi için örgüt içi evlilik yapıldığı anlatıldı. Öte yandan karı kocaların evlilik içindeki sorunlarını, eşlerinin en özel bilgilerini ve örgüte uygun olup olmadıkları konusunda bağlı oldukları örgüt ablalarına bildirdikleri tespit edildi. Örgüt abla ve abilerin gizli haberleşme programı olan ByLock’ta “İzdivaç” adlı grubu kurdukları ve örgüt mensuplarına uygun adayları buralardan konuştukları tespit edildi. Mesajlaşmaların içeriği incelendiğinde ise örgüt mensubu kişilerin evlilik için kimlerle görüşecekleri, adayların belirlenmesi, evlenecek kişilerin zaman ve mekan yönünden planlanması, adayların boy, kilo, yaş, meslek, fiziksel görünüm, fotoğraflarının paylaşıldığı tespit edildi.
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