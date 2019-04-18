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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)
18.04.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

FETÖ'nün izdivaç imamı eski Yargıtay hakimine hapis cezası

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FETÖ'nün izdivaç imamı eski Yargıtay hakimine hapis cezası

FETÖ/PDY Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski Yargıtay hakimi ve örgütün izdivaç imamı olduğu belirlenen Ali Özel, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ali Özel’in, Yargıtay Tetkik Hakimliği yaptığı dönemde, hakim-savcı adayları ile ilgili örgütün “Evlendirme Mesulü” olduğu ve  bu kapsamda örgüt politikaları doğrultusunda ve örgüt üyelerinin örgütsel birlik ve bağlılığını sağlamak amacıyla evlendirilmeleri sürecinde aktif olarak görev aldığı ileri sürülmüştü. 

Örgüt içerisindeki hakim-savcı adaylarını örgüt içi evlilik konusunda teşvik ettiği ve yönlendirdiği iddia edilen Ali Özel, bu amaçla evlilik adayları ile birebir görüşmeler yaptığı, formlar doldurttuğu, fotoğraflarını aldığı, evlilik adayı örgüt üyelerinin tanışmasını sağladığı, bu görevi için evini dahi bu işe tahsis ettiği iddia edilmişti. 


İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Özel ve avukatı katıldı. Duruşmada, 2 tanık ifadesi dinlendi. Sanık Özel son savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.


Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özel'e ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığa verilen ceza miktarını dikkate alarak tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

İDDİANAMEDEN 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, bylock kullanıcısı olan şüpheli Ali Özel’in bylocktaki yazışmalarında Eagle ve Tango programlarının telefon ve tabletlere kurulması konusunda görüştüğü, örgüt talimatı ile himmet topladığı, topladığı himmetleri ne yapacağı hususunda sivil imamdan talimat istediği, topladığı himmetleri raporladığı, dağıtılacak himmet konusunda talimat aldığı belirtildi.

İddianamede şüpheli Özel'in,  Gaziantep’ de gerçekleştirilecek örgütsel toplantı için görüştüğü, kurulacak istinaf mahkemeleri tayinleri ile ilgili görüştüğü ve bu hususta adliyedeki diğer hakim/savcılar ile ilgili saha çalışması kapsamında bilgi topladığı ve sivil imam ile paylaştığı, tayini konusunda örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettiğine dair ByLock yazışmaları bulunduğu kaydedildi.

EVLENDİRME MESULÜ 

İddianamede, şüpheli Ali Özel’in, Yargıtay Tetkik Hakimliği yaptığı dönemde, hakim-savcı adayları ile ilgili örgütün “Evlendirme Mesulü” olduğu ve bu görevi sırasında “YÜCEL KOD” adını kullandığı, bu kapsamda örgüt politikaları doğrultusunda ve örgüt üyelerinin örgütsel birlik ve bağlılığını sağlamak amacıyla evlendirilmeleri sürecinde aktif olarak görev aldığı vurgulanarak, örgüt içerisindeki hakim-savcı adaylarını örgüt içi evlilik konusunda teşvik ettiği ve yönlendirdiği, bu amaçla evlilik adayları ile birebir görüşmeler yaptığı, formlar doldurttuğu, fotoğraflarını aldığı, evlilik adayı örgüt üyelerinin tanışmasını sağladığı, bu görevi için evini dahi bu işe tahsis ettiğinin tespit edildiği ve bu konuda 4 kişinin bu doğrultuda beyanın alındığına yer verildi.


Aynı zamanda HSK soruşturmasına da konu olan ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma kapsamında haklarında silahlı FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan şüpheli sıfatı ile soruşturma yapılan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının TOKİ Akabe Lojmanlarında 17 Temmuz 2016 günü yapılan arama ve diğer işlemler sırasında, soruşturma şüphelileri adliye lojmanının bahçesine getirildiklerinde, aynı lojmanda ikamet eden şüpheli Ali Özel’in gözaltına alınan hakim ve cumhuriyet savcıları ile örgütsel dayanışmasını göstermek ve haklarında soruşturma yapılan şüphelilere destek olmak amacı ile yanlarına gittiği belirtilen iddianamede, arama işlemleri bitene dek yanlarında durarak ve soruşturma şüphelileri ile birlikte hareket ederek örgütsel tavır sergilemesine ilişkin tespitlerin bulunduğu kaydedildi.



İddianamede, silahlı FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve benimseyerek yer alan şüphelinin, süreklilik arz eden eylemleri ile silahlı FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi olduğu ve bu suçtan cezalandırılması istenmişti. 

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