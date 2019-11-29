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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.11.2019 - 19:39, Son Güncelleme:

FETÖ'nün İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında karar

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FETÖ'nün İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin ayrılan dosyadaki 29 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Nurettin Çakmak'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapis cezası veren heyet, aynı suçtan sanıklar Bekir Çakmak'a 15 yıl, Erdal Müniroğlu'na ise 12,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, 17 sanığın ise beraatine karar verdi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Nurettin Çakmak, Birol Abbas, Erdal Müniroğlu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Sanık avukatları ve müşteki Cumhurbaşkanlığı'nın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, son sözleri sorulan sanıklar, darbe girişimiyle bir bağlantılarının olmadığını söyleyerek beraatlerini talep etti.

1 KİŞİYE MÜEBBET HAPİS CEZASI, 17 SANIĞA BERAAT VE ÇEŞİTLİ MİKTARDA CEZALAR

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmaları ve son sözlerini aldıktan sonra kararını açıkladı. Heyet sanıklardan Nurettin Çakmak'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, aynı suçtan sanıklar Bekir Çakmak'a 15 yıl, Erdal Müniroğlu'na ise 12,5 yıl hapis cezası verdi. Heyet, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Serdar Asma'ya 8 yıl 9 ay, Yener Çakır'a 7 yıl 6 ay, Emrah Ünlü ve Rıfat Gürkan'a ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme, aynı suçtan 7,5 yıl ceza alan sanık İrfan Can'ın cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi. Mahkeme, sanıklar Ahmet Önal, İhsan Öztürk ve Mehmet Ali Yaşar "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Ali Eti'nin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçunun yardım aşamasında olduğu gerekçesiyle 13 yıl 4 ay hapse mahkum ederek, tutuklanmasına karar verdi. Sanık Ali Eti, duruşma salonundaki kolluk görevlilerince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, 17 sanığın ise beraatine hükmetti. 

OLAYIN GEÇMİŞİ:

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 jandarma personelinin yargılandığı davada, 29 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vermişti. Mahkeme, 18 Nisan 2019'daki duruşmada, İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davayı karara bağlayarak, 11 sanığın müebbet hapis, 19 sanığın da 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına hükmetmişti.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (29.11.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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